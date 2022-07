Migranti, Lampedusa avrà una nave umanitaria

Oggi ho incontrato a Roma il Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese ed abbiamo affrontato il tema dell’organizzazione dell’ente e della sua autonomia finanziaria, a partire dalla necessità di iniziare percorsi normativi in grado di assicurare al Comune un vertice amministrativo stabile e di poter assumere le figure fondamentali per garantire tutti i servizi, a partire da quelli a supporto del sistema dell’accoglienza senza dimenticare l’esigenza dei cittadini lampedusani e linosani e dei numerosi turisti.

Il Ministro ha dimostrato ampia disponibilità, chiamando la struttura di vertice del Ministero per affrontare le varie questioni ed ha assicurato, pur con le limitazioni dei poteri del Governo a causa della crisi politica, il proprio impegno per la soluzione immediata di alcune questioni rappresentate.

Prima fra tutte è stata accolta la richiesta avanzata dalla nostra Amministrazione di avere a disposizione una “nave umanitaria” per accelerare i trasferimenti dei migranti sulla terraferma e che arriverà nelle prossime ore a Lampedusa, consentendo così - grazie anche alle navi militari - di svuotare l’hot spot in maniera più celere e con continuità.

