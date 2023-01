Migranti, sindaco di Lampedusa: «Al ministro Piantedosi chiediamo la Zona franca»

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, si ritiene soddisfatto dell’incontro avuto oggi con il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. "E' un governo giovane", ha dichiarato il primo cittadino al termine della riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato ad Agrigento, dal prefetto Maria Rita Cocciufa, per fare il punto sull'emergenza immigrazione. "Un primo aiuto - ha aggiunto - c'è stato dato all’interno della legge finanziaria. Abbiamo chiesto ulteriori forme di supporto anche perché Lampedusa è protagonista del fenomeno dell’immigrazione da circa 25 anni. Quindi ci portiamo dietro anche un retaggio degli anni passati, per il quale abbiamo chiesto di intervenire adesso con il Mille proroghe. Il vertice è stato più tecnico rispetto a quelli che sono gli arrivi sul nostro territorio. Si è discusso anche di aspetti penali, di aspetti operativi. Io naturalmente faccio il sindaco e per questo ho cercato di spostare l’attenzione a quelle che sono le problematiche che riguardano l’Isola, sostenendo che il territorio va tenuto tutelato da quelle che sono le problematiche legate all’immigrazione".

«Il ministro Piantedosi è pienamente consapevole delle difficoltà che attraversa la nostra isola e dell’impegno umanitario degli ultimi 25 anni. Ha detto che gli abitanti meriterebbero anche il premio Nobel per la pace, ha condiviso le problematiche esposte e tornerà per portare gli interventi da attuare», ha spiegato ancora il sindaco Mannino. A noi servono personale e risorse economiche per gestire le problematiche che gravitano attorno all’immigrazione e che hanno ricadute dirette sul nostro Comune - ha aggiunto -. Per quanto riguarda la richiesta di Zona franca, già il Senato, nel settembre del 2022, ha approvato un ordine del giorno che impegnava il governo a portarne avanti l’istituzione».

