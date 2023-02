Milleproroghe, a Lampedusa e a Linosa 2,5 mln per boom sbarchi

In arrivo per i comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024 «in considerazione dello straordinario aumento del numero degli sbarchi di migranti» lo scorso anno. E’ quanto prevede l'emendamento al decreto Milleproroghe che è stato approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio del Senato. Presentato dalla Lega (primo firmatario il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo), è stato successivamente riformulato dal governo.

Pubblicità

«Il gruppo di Forza Italia in Senato ha sostenuto e firmato un emendamento al Milleproroghe, riformulato dal governo, per destinare ai Comuni di Lampedusa e Linosa un contributo di 2,5 milioni di euro per il 2024, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell’anno 2022. E’ doveroso garantire concretamente la vicinanza dello Stato ai due Comuni della mia Sicilia, che da sempre con grande generosità e altruismo sono in prima linea per offrire aiuto a chi arriva sulle nostre coste». Lo dichiara la senatrice di Forza Italia, Daniela Ternullo.



COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA