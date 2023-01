Minacce e aggressioni, donna nel mirino a Canicattì

A Canicattì i poliziotti del locale Commissariato hanno imposto ad una donna canicattinese il divieto di avvicinamento e di comunicazione nei confronti di un’altra donna di 37 anni, casalinga, la quale, come ha denunciato, è stata minacciata e picchiata per convincerla a ritirare delle querele. Lei è stata soccorsa in ospedale, e i referti medici sono stati acquisiti dalla Polizia. La donna a cui è stato imposto il divieto è la compagna dell’ex marito della vittima, e da circa un anno sono in corso tali contrasti sfociati anche – come ha denunciato la vittima – in aggressioni fisiche da parte dei familiari della nuova compagna dell’ex marito.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA