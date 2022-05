Minacce e botte a invalido: chiesto rinvio a giudizio di un agrigentino

L’ex Aggiunto adesso procuratore reggente di Agrigento, Salvatore Vella, ha chiesto il rinvio a giudizio di un uomo di 33 anni imputato di avere minacciato e picchiato un invalido civile di 50 anni, danneggiando anche gli arredi della sua abitazione. L’udienza preliminare è in calendario il prossimo 23 maggio innanzi al Giudice per le udienze preliminari, Giuseppe Miceli. Il 3 maggio del 2020 lui si sarebbe presentato in zona Esseneto sotto casa dell’invalido, affacciato al balcone al piano terra di una palazzina: “ti ammazzo”. Poi ha scavalcato la ringhiera, ha rotto con un calcio la tapparella della finestra, e avrebbe aggredito l’invalido a pugni, e colpendolo con un tavolo sulla schiena. Poi è scappato. La vittima è stata soccorsa in ospedale. I Carabinieri hanno rintracciato il 33enne, adesso sotto processo.

