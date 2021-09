Minacce social alla sua ex

Non si è rassegnato alla fine della convivenza con una sua coetanea, e dopo alcune richieste di incontri per chiarire e provare a riappacificarsi, ha cambiato atteggiamento, e ha iniziato perseguitare e minacciare l’ex compagna. Una situazione insostenibile per la donna, che ad un certo punto non ce l’ha fatta più, e ha formalizzato la denuncia per stalking. L’uomo, un quarantenne agrigentino, è stato denunciato per atti persecutori.

I poliziotti della sezione Volanti hanno avvisato la Procura della Repubblica, e non è escluso l’attivazione del cosiddetto “codice rosso”. Dalla ricostruzione dei fatti, l’uomo avrebbe prima provato ripetutamente a contattare la sua ex, utilizzando modi gentili. Poi, dopo alcuni rifiuti, avrebbe iniziato a perseguitarla, anche con insulti e minacce attraverso il telefono cellulare, e i social.

