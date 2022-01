Minaccia e maltratta la fidanzata: denunciato

Ha minacciato e maltrattato la fidanzata convivente, provocandole stati d’ansia e timore per la propria incolumità. A rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Canicattì è stata una diciottenne disoccupata. E’ stato immediatamente attivato il “codice rosso”, l’iter a tutela delle donne vittime di violenza. Il giovane, un disoccupato, di 22 anni, è stato denunciato, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per maltrattamenti in famiglia.

Pubblicità

La ragazza ha raccontato ai militari dell’Arma, i maltrattamenti che sarebbero andati avanti a partire dal maggio dello scorso anno, e sarebbero continuati fino all’attuale mese di gennaio, fino a quando ha avuto il coraggio di rivolgersi alle forze dell’ordine, denunciando tutte le vessazioni subite.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA