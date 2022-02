Minacciato volontario dell'Associazione antiracket

Un cinquantatreenne noto alle forze dell’ordine, originario di Camastra, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di minacce nei confronti di un volontario di una associazione antiracket. A raccontare il fatto ai carabinieri è stato proprio quest’ultimo, un 43enne di Licata venditore porta a porta di prodotti per la casa, e volontario antiracket.

La vicenda si sarebbe sviluppata nella giornata di sabato quando il commerciante è stato contattato telefonicamente, con la scusa di poter acquistare un apparecchio casalingo, dal 53enne.

Quando si è recato a Camastra, nell’abitazione di quest’ultimo, il venditore ha immediatamente capito che l’oggetto dell’incontro non era certamente per lavoro. E infatti, una volta invitato ad entrare in casa, il 53enne ha cominciato a schernire e minacciare il volontario dell’associazione antiracket anche con parole pesanti. Il commerciante ha così lasciato l’abitazione e si è recato dai carabinieri a denunciato l’accaduto.

