Momento economico difficile, il sindaco di Comitini: "Portate i bimbi a visitare la Casa di Babbo Natale gratuitamente"

Il periodo che si sta attraversando a livello economico è difficile per le famiglie, pertanto, il sindaco di Comitini, Luigi Nigrelli, ha lanciato un messaggio a tutti: "Portate, gratuitamente, i bimbi alla Casa di Babbo Natale nei giorni 16, 17 e 18 dicembre prossimi. Ricordiamo che entreranno 15 bambini alla volta, che all'interno della casa faranno 3 laboratori creativi e incontreranno il nonno più amato del mondo".

La Casa di Babbo Natale di Comitini, è inserita in un contesto fiabesco. La piccola cittadina agrigentina, per tre giorni, dal 16 al 18 dicembre per l'appunto, sarà la capitale siciliana del Natale con la prima edizione della fiera enogastronomica e dei mercatini natalizi. Inoltre, sono previsti diversi spettacoli nella centralissima piazza Umberto primo.

