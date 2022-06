Montallegro, risolto il problema dei parcheggi

Dopo le varie vicende giudiziarie di questi anni, che hanno fatto chiudere i parcheggi gestiti dai privati, finalmente anche Bovo Marina avrà i suoi tanto osannati parcheggi.

Lo annuncia in una nota il sindaco di Montallegro, Giovanni Cirillo. “Ho messo tutto me stesso affinché questo problema divenuto ormai il cancro della nostra economia cittadina, penalizzando fortemente la nostra stupenda Bovo Marina, sia risolto. Abbiamo ricevuto ieri il parere favorevole dell’Ente Gestore il Wwf ed in questi giorni il nostro ufficio tecnico, visionati i pareri, concluderà l’iter autorizzativo. Contestualmente ci siamo mossi per ottenere l’autorizzazione per il parcheggio pubblico, che contiamo di aprire del mese di luglio dando finalmente dignità e la giusta fruizione della nostro località balneare che in questi ultimi anni ha sempre giù incrementato la sua importanza ostacolata dalla mancanza di un servizio principale come il parcheggio”.

