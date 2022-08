Montevago, finanziato il progetto per il recupero delle baraccopoli

Nuovi interventi di riqualificazione urbana a Montevago. Saranno realizzate le opere di urbanizzazione per il completamento dell’area di ampliamento del piano di trasferimento dell’abitato denominato “Ex Baraccopoli”. Il progetto, che complessivamente ammonta a 1.250.000 euro, è stato finanziato dalla giunta regionale nell’ambito della riprogrammazione delle economie di programma del Piano di sviluppo e coesione 2014-2020. Esprime soddisfazione il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo: “Grazie a un lavoro sinergico tra amministrazione, dipendenti e dirigenti comunali, anche in questa occasione Montevago riesce a intercettare risorse importanti facendo leva su una progettazione puntuale e di qualità. Un finanziamento – prosegue – che si aggiunge ai tanti ottenuti in questi anni, per un ammontare complessivo di oltre trenta milioni di euro, che ci stanno consentendo di cambiare il volto del nostro paese riqualificando il centro urbano e valorizzando il vecchio borgo distrutto dal sisma del ’68 oggi tra le mete turistiche della Valle del Belìce”.

