Montevago, verranno ristrutturate le case di edilizia popolare

Saranno ristrutturati con i fondi del Pnrr gli alloggi popolari di Montevago. Aggiudicato l’appalto integrato, da oltre 4 milioni di euro, per i lavori di efficientamento delle facciate e ripristino degli impianti di raccolta delle acque meteoriche negli alloggi popolari di via XV Gennaio e Corso del Popolo. Il progetto, presentato dal comune, è stato finanziato nell’ambito del bando “Sicuro, verde e sociale”, indetto dall’assessorato regionale delle Infrastrutture nel quadro del Programma di riqualificazione dell’edilizia residenziale previsto dal Pnrr. Nel dettaglio: il valore dell’appalto è di 4.110.712 euro compreso oneri per la sicurezza, Iva esclusa. Ad aggiudicarsi i lavori la Progresso Group Srl di Favara in ragione di un ribasso del 30,93%. “Grazie a questo progetto di cui abbiamo seguito l’iter con grande attenzione e impegno – dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – metteremo in sicurezza e riqualificheremo le due palazzine di via XV Gennaio e Corso del Popolo. Aver ottenuto quest’altro finanziamento è un risultato importante, che darà serenità a tante famiglie, frutto di un lavoro di squadra tra l’amministrazione, i dipendenti e i dirigenti comunali e le istituzioni regionali. Ringrazio l’assessore regionale Marco Falcone che, dopo aver visto lo stato in cui versano gli alloggi popolari durante una sua visita a Montevago quando aveva la delega alle Infrastrutture nella scorsa legislatura, ci ha suggerito la strada da intraprendere e ha profuso il massimo impegno affinché il progetto andasse in porto. Un ringraziamento va anche al direttore dei lavori, l’architetto Alfonso Cimino, e al responsabile unico del procedimento, il geometra Salvatore Morreale. Come amministrazione comunale continueremo a lavorare per non perdere nessuna delle opportunità offerte dai bandi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, un’occasione storica soprattutto per i piccoli comuni come il nostro”.

