Morte carabiniere, agrigentino sceglie l'abbreviato

Innanzi al Giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Agrigento, dopo la scelta del rito alternativo, è stato avviato il giudizio abbreviato a carico di Pietro Gucciardo, 37 anni, di Agrigento, imputato di omicidio stradale a seguito della morte di un carabiniere di 25 anni, Davide Ciulla, in servizio alla Tenenza di Ribera, vittima di un incidente stradale l’8 maggio del 2021, lungo la strada statale 115, in territorio di Cattolica Eraclea. Gucciardo avrebbe effettuato un sorpasso azzardato ad elevata velocità, e nel frangente di una svolta improvvisa avrebbe travolto in pieno la moto condotta dal militare.

