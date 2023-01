Morto al carcere di Cagliari l'ex consigliere comunale di Palma di Montechiaro, Salvatore Montalto

E’ morto nel sonno Salvatore Montalto, 53 anni, ex consigliere comunale di Palma di Montechiaro, detenuto nel carcere di Cagliari dopo essere stato condannato a 12 anni di reclusione, in primo grado, nell’ambito dell’inchiesta antimafia cosiddetta “Oro bianco”. Montalto è stato nel centro clinico dell’istituto penitenziario, e il decesso verosimilmente è stato determinato da un arresto cardiaco. Salvatore Montalto più volte è stato condotto in una struttura sanitaria per accertamenti diagnostici e per sottoporsi anche ad un intervento chirurgico.

