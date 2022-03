Mostra di Arte sacra nella Chiesa dell'Immacolata

Nella splendida Chiesa dell’Immacolata di Comitini, per alcuni giorni potranno essere visti da vicino le bellezze di arte sacra.

“Pregevole – dice il sindaco Nino Contino – è l’ostensorio molto rifinito con richiami in argento e oro. Rievoca elementi di arte sacra presenti anche nella basilica del Santo Sepolcro a Gerusalemme e, poi il nostro calvario unico ma con parziale originalita’. Sicuramente, non saranno le libere interpretazioni delle espressioni artistiche a stravolgere i nostri pensieri e la nostra fede, altrimenti le nudità presenti in tutte le chiese ci farebbero pensare ad altro. Chi ha fede e un vero percorso cristiano non si lascia frastornare da libere esternazioni artistiche”.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA