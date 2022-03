Ad Agrigento, nel corso della movida notturna tra sabato e domenica, un commerciante di 42 anni è stato aggredito e colpito al volto con una violenta testata all’interno del suo locale in via Pirandello, L’aggressore è subito scappato. L’uomo è stato trasportato in ospedale. Indaga la Polizia, impegnata ad esaminare i video delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona.

