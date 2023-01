Mucche in mezzo alla carreggiata sulla Ss 189: tre persone ferite, morte le due bestie

Poteva avere un bilancio ben più pesante l’incidente stradale avvenuto ieri notte lungo la statale 189 Agrigento-Palermo, all’altezza di un distributore di carburanti, in territorio di Agrigento. Due mucche fuggite dal recinto di una proprietà privata, dopo avere scavalcato il guardrail, sono finite in mezzo alla strada. In quei momenti due autovetture, che percorrevano l’arteria ognuna nella propria direzione di marcia, se le sono trovate davanti. Gli impatti sono stati inevitabili.

I conducenti, e uno degli occupanti dei mezzi, sono rimasti feriti, mentre i bovini sono morti sul colpo. Probabilmente a causa del buio, l’arteria in quel punto è scarsamente illuminata, i conducenti alla guida di una Opel Corsa e di una Nissan Qashqai, non si sono accorti in tempo della presenza delle mucche, e non sono riusciti ad evitarli.

I feriti sono stati trasportati con le ambulanze al vicino pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio”. Hanno riportato vari traumi, per loro fortuna, non gravi. Sul posto i vigili del fuoco che si sono occupati della messa in sicurezza dell’area interessata, e della rimozione delle carcasse, e un medico veterinario dell’Asp, che ha effettuato una ricognizione sulle mucche prive oramai di vita.

Gli agenti della polizia stradale, e i loro colleghi della sezione Volanti, hanno avviato le indagini per provare a risalire all’allevatore. Se identificato rischia la denuncia per omessa custodia di animali.

