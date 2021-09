Musumeci alla Scala dei Turchi

Un incontro istituzionale proficuo quello di ieri nella Sala Giunta del comune di Realmonte, tra il governatore Nello Musumeci ed il sindaco, Sabrina Lattuca, che sancisce il forte spirito di collaborazione del governo regionale con la Città della Scala dei Turchi. Il presidente Musumeci, accompagnato dall'on. Giusi Savarino e dall’assessore regionale Marco Zambuto, ha incontrato la Giunta municipale, i consiglieri comunali e numerosi cittadini. Il sindaco Lattuca, ha fatto il punto sulle criticità che attanagliano il territorio, con al centro la annosa vicenda del sito della Scala dei Turchi. Il presidente Musumeci ha espresso la piena volontà al sostegno delle attività dell’amministrazione comunale e dei progetti illustrati dal primo cittadino, per garantire la tutela dell'intera costa e del sito patrimonio di tutti, che va custodito e protetto, tenendo presente la vulnerabilità dell’area circostante e sottolineando la disponibilità a fare squadra con il Comune per la soluzione delle criticità del territorio. L'intera area rappresenta un immenso patrimonio che offre grandi opportunità di sviluppo turistico, economico e culturale. Il sindaco Sabrina Lattuca, onorata del favorevole incontro, ha sottolineato massima volontà nel lavoro sinergico tra comune e regione. “ Sono grata della sensibilità del presidente Musumeci nei confronti della nostra città. Ho esposto- spiega il sindaco- le emergenze che riguardano la nostra costa dettate dalla fragilità delle aree, di indiscussa bellezza che vanno protette e rispettate. In questa direzione abbiamo programmato con il Governatore un programma che prevede una serie di interventi a tutela delle aree, che potranno garantire sviluppo e crescita per la nostra città. Ringrazio- conclude il sindaco- il presidente Musumeci, l’on Giusi Savarino e l’assessore regionale Marco Zambuto per la presenza e, facciamo squadra ed impegnamoci affinché la Sicilia possa crescere attraverso la bellezza e venga restituita ai siciliani onesti”

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA