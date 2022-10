Nei locali della Uil agrigentina eletto il nuovo presidente provinciale Adoc

Si è tenuto oggi, nella sala Bruno Buozzi della C.S.T UIL di Agrigento il Congresso Territoriale Adoc.

L’Assemblea ha fatto un plauso all’operato e all’impegno profuso da Salvatore Cottone, Presidente ADOC Agrigento dimissionario, prima di eleggere alla guida dell’Associazione Luigi Terrasi, che all’unanimità è divenuto nuovo Presidente ADOC Agrigento.

Le prime parole di Luigi Terrasi sono state di ringraziamento all’Assemblea per la fiducia e per l’incarico che i Soci hanno voluto affidargli, compito ricco di sfide e responsabilità.

“I consumatori, in questo preciso momento storico, necessitano più che mai di essere tutelati e difesi, considerati, ad esempio, i continui rincari energetici – afferma Terrasi - L’Adoc a livello nazionale e regionale ha già messo in campo delle iniziative che porteremo anche sul territorio agrigentino, in stretta collaborazione con la Uil Agrigento e l’ufficio legale. Ricordiamo anche come in questo periodo ci si stia occupando di quei consumatori ormai non più giovani che vanno difesi dalle svariate truffe che imperversano e per le quali è stato portato avanti un progetto “la prudenza non ha età” che col supporto dei volontari del servizio civile nazionale sta dando ottimi risultati nella prevenzione e informazione".

Presente ai lavori congressuali il Segretario generale Uil Agrigento, Calogero Acquisto e tutti i dirigenti della camera sindacale territoriale che esprimono soddisfazione e danno il benvenuto a Terrasi, per continuare il proficuo lavoro di rete ed il connubio positivo che si è sempre instaurato tra UIL e ADOC, nell’interesse dei diritti dei consumatori del territorio agrigentino.

