Nominato il nuovo commissario del Comune di Favara: è Filippo Nasca

Nominato il nuovo Commissario straordinario del Comune di Favara. Il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, d’intesa con l’assessore alle Autonomie locali Marco Zambuto, ha firmato il decreto con cui è stata ufficializzata la nomina dell’avvocato Filippo Nasca a Commissario straordinario del Comune agrigentino. Resterà in carica fino alle prossime elezioni di ottobre. La decisione si è resa necessaria per la decadenza di sindaco e giunta comunale, dovuta alle dimissioni dell’ex primo cittadino, Anna Alba, dello scorso 3 agosto. Filippo Nasca, 54 anni, originario di Patti (Me), è dirigente generale della Regione Siciliana e direttore generale del Fondo pensioni. Tra i vari incarichi ricoperti, anche quello di dirigente presso la Ragioneria generale e il dipartimento Attività produttive, e Commissario presso la Crias, la Cassa regionale per le imprese artigiane.



