Noventomila euro per le scuole superiori dell'agrigentino

La Provincia di Agrigento ha assegnato circa 900mila euro ai 24 Istituti superiori di secondo grado della provincia per le spese ipotizzabili che dovranno affrontare per l’anno scolastico 2021/2022, legate o comunque riconducibili all’emergenza covid. Si tratta di spese di sanificazione, per l’acquisto di materiale igienico-sanitario, per la piccola manutenzione quale tinteggiatura e muratura, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale. In proposito, il commissario della Provincia, Vincenzo Raffo, commenta: “Grazie all’approvazione del Bilancio di previsione, la Provincia è nelle condizioni di assicurare il regolare inizio delle attività scolastiche anche sotto il profilo sanitario assegnando adeguate risorse per affrontare il perdurare dell’emergenza covid. E’ chiaro che il ritorno in presenza degli studenti deve avvenire garantendo condizioni di estrema sicurezza, e le somme individuate nel bilancio provinciale serviranno ad affrontare con serenità questa fase della pandemia”.

