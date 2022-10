Nuova Dc, Totò Cuffaro nomina Aniello Paturzo responsabile cittadino di Cianciana

Continua il processo di crescita della Democrazia Cristiana Nuova in provincia di Agrigento, aderisce anche Cianciana. Il Commissario Regionale Totò Cuffaro ha nominato Coordinatore Responsabile di Cianciana Aniello Paturzo, medico odontoiatra che svolge la propria professione come libero professionista nelle province di Agrigento e Caltanissetta.

“La mia adesione alla Democrazia Cristiana Nuova – ha commentato il neo Coordinatore Paturzo – deriva dal rapporto di stima e di piena fiducia nella persona e nell’operato e nella profonda amicizia che mi lega all’ On. Carmelo Pace, con l’auspicio di intraprendere un lungo e proficuo percorso all’interno di questo partito. A lui e al Commissario Regionale DC Totò Cuffaro, che hanno svolto un egregio lavoro di apertura e radicamento nel territorio, vanno i miei più sentiti ringraziamenti. Si apre una nuova pagina del nostro cammino di crescita politica, che mi vedrà coinvolto a dedicarmi ad un importante progetto di ampliamento, negli orizzonti sul territorio di Cianciana con la consapevolezza di partire da una nuova e giovane classe dirigente. Accolgo questa nuova esperienza con interesse, impegno ed entusiasmo. Sono pronto, ho diversi ed importanti obiettivi in linea con gli ideali del partito e con la principale volontà di creare una solida rete provinciale. Guardando al futuro, partendo dalle nostre radici, intendo contribuire a dare un nuovo slancio ad un’azione che punta al dialogo nonché all’inclusione di nuove forze. Proprio con questo intento, a stretto giro sarà costituito il coordinamento cittadino affinché i giovani possono tornare ad essere gli attori principali di questo progetto. Esprimo soddisfazione e apprezzamento –conclude Aniello Paturzo- per l’avvenuta adesione in data odierna dell’ Assessore Sport Turismo e Spettacolo del Comune di Cianciana Liborio Curaba al partito DC Nuova. Onorato del ruolo che mi è stato affidato, garantirò con dedizione e determinazione il mio impegno politico al servizio dei ciancianesi".

