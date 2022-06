Nuova e attrezzatissima ambulanza per Palma di Montechiaro

Nuovissima ambulanza e attrezzature e già operativa presso la Postazione di Palma di Montechiaro. Un regalo confezionato per la città del Gattopardo da Pietro Marchetta Presidente della SEUS 118 SICILIA e dal sindaco, Stefano Castellino e dal presidente del Consiglio comunale, Domenico Scicolone che hanno sollecitato l'arrivo della nuova Ambulanza per essere sempre in prima linea e efficienti per la popolazione di Palma di Montechiaro e dei paesi vicini Camastra, Naro e anche Licata. Dotata di telecamere, con sistema di registrazione protetto e nel rispetto della normativa relativa alla privacy, avra l'obiettivo di scoraggiare il fenomeno delle aggressioni agli operatori dell'emergenza-urgenza, purtroppo sempre più di cronaca in tutta Italia, Sicilia compresa. Sono situate all’esterno dei mezzo di soccorso, in ognuno dei quattro lati: una anteriore, una posteriore e le restanti due nelle fiancate , per dare la massima sicurezza agli operatori. Le attrezzature elettromedicali e kit emergenza necessari per il pronto intervento, sono nuova generazione.

