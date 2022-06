Nuove fioriere e buttacarte in ceramica decorata: verranno sistemate in centro

"Pensavo di avere concluso il mio operato di sindaco di Comitini, ma ho voluto fare un altro regalo alla mia comunità". A parlare è il sindaco di Comitini, Nino Contino, che proprio oggi, ha ricevuto delle nuove fioriere e buttacarte in pietra lavica ceramizzata con decori in quadricromia sostituiscono quelli esistenti in plastica usurate dal tempo.

Verranno collocate in piazza Umberto davanti la chiesa dell'Immacolata , davanti la fontana e presso il circolo degli anziani.

"Abbiatene cura - ha concluso Contino - sono delle vere opere d'arte".

