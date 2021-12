Oltre 130mila euro per il comune di Montevago

Ammonta a 130.771 euro il contributo destinato al comune di Montevago nell’ambito della ripartizione del Fondo di sostegno ai comuni marginali per gli anni 2021-2023 previsto dal Dpcm adottato su proposta del ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

"Una boccata d’ossigeno per il nostro piccolo comune - dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo - utilizzeremo una parte di queste risorse per incentivare le persone a venire ad abitare a Montevago puntando a rallentare lo spopolamento che caratterizza paesi come il nostro".

