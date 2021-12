Oro bianco: in 23 hanno chiesto l'abbreviato

Palma di Montechiaro, 13 gennaio 2021: traffico di droga in collaborazione con la mafia e non solo: maxi operazione dei Carabinieri. Sono complessivamente 35 gli indagati. 12 in carcere. E’ l’inchiesta intitolata “Oro bianco”. Adesso, in occasione dell’udienza preliminare innanzi al Tribunale di Agrigento, 23 imputati hanno scelto di essere giudicati in abbreviato, e altri 9 sono stati rinviati a giudizio. Due posizioni sono state stralciate per difetti di notifica. La requisitoria per i 23 imputati in abbreviato è in calendario il prossimo 26 gennaio. L’inizio del giudizio dibattimentale per i 9 in ordinario è in calendario il 5 aprile.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA