Overdose di sostanze stupefacenti, bimba agrigentina ricoverata a Palermo

Una bimba di un anno e mezzo è stata ricoverata all’ospedale pediatrico «Di Cristina» di Palermo a causa di una overdose di sostanze stupefacenti. La piccola, proveniente da un paese dell’agrigentino, è stata portata in ospedale dai genitori. Sono in corso indagini della polizia, coordinate dalla Procura per i minorenni.

«Le condizioni della bimba sono migliorate – dice Marilù Furnari, direttore sanitario dell’ospedale -. Dopo essere stata ricoverata in neurochirurgia è stata trasferita in reparto».

Non è la prima volta che bambini in tenera età vengono ricoverati per avere ingerito per sbaglio sostanze stupefacenti, utilizzate a volte da genitori o parenti. Alla fine dello scorso anno erano stati almeno sei le denunce dei sanitari che avevano fatto scattare le indagini. In alcuni casi, oltre all’intervento delle forze dell’ordine, è scattata anche la segnalazione ai servizi sociali con la possibilità di togliere i bambini alle famiglie d’origine per darli in affidamento e poi in adozione.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA