Padel, due agrigentini nella nazionale Juniores

Agrigento sportiva nella Nazionale Italiana Padel ai prossimi mondiali in Messico dal 20 al 26 settembre prossimi.

Pubblicità

Due atleti del Tennis Club Città dei Templi convocati dal settore tecnico nazionale: sono Giorgia Di Paola (anno 2010) e Matteo Platania (anno 2006). Si scrive una meravigliosa pagina di storia dello sport agrigentino con le convocazioni dei due atleti espressione di un grande lavoro svolto dai maestri del club agrigentino che hanno sempre creduto nel settore giovanile e nella promozione del Padel ormai sport nazionale per eccellenza.

“Questo grande risultato, commenta il Presidente Alessandro Platania, sarà sicuramente una spinta in più per motivare tanti giovani alla pratica del Padel.

Abbiamo da subito creduto nell’importanza della formazione, a parlare è il Maestro Stefano Di Paola, organizzando stage e corsi con gente del calibro di Gustavo Spector, Marcelo Capitani, Sara D’Ambrogio traendo sempre valide indicazioni per dare maggiori stimoli ai nostri allievi ed al movimento all’interno del club.”

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA