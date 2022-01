Palma di Montechiaro, 106 positivi in appena due giorni

L'Asp ha comunicato al sindaco di Palma di Montechiaro, che tra ieri ed oggi, si sono registrati 106 nuovi positivi ed un decesso.

Pubblicità

Il Sindaco Stefano Castellino a nome personale ed a nome di tutta la città si stringe al dolore della famiglia per la perdita del proprio congiunto.

Il primo cittadino ricorda che insiste il divieto di feste nei luoghi al chiuso e all’aperto; il divieto assoluto di assembramenti di qualsiasi natura ed in ogni luogo.

"Siamo a 243 positivi - continua il primo cittadino - pertanto, mi preme raccomandare ai miei concittadini di non far visita ai parenti non conviventi, di limitare i pranzi e le cene tradizionali solo tra conviventi e di uscire di casa solo se strettamente necessario".

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA