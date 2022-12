Palma di Montechiaro, acceso l'Albero di Natale

Puntuale come un orologio svizzero, è stato acceso ieri sera, il grande Albero di Natale in piazza Tomasi a Palma di Montechiaro. Sono stati l'assessore Lucia Vitanza con la vicesindaco Maria Antonietta Lo Vasco a pigiare il tasto per l'accensione dinanzi a diversi cittadini. Anche nella città del Gattopardo, quindi, si respira l'aria magica natalizia e, l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, ha stilato un interessante programma che coinvolge giovani, meno giovani ed anziani. Intanto, è stato allestito il Villaggio di Babbo Natale, seguirà lo show il baule magico di Santa Klaus, concerti e l'esibizione del gruppo degli zampognari.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA