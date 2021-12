Palma di Montechiaro, approvato il Bilancio. La soddisfazione del presidente del Consiglio

Il presidente del Consiglio comunale di Palma di Montechiaro, Domenico Scicolone, si è voluto congratulare con tutti i consiglieri per l'approvazione del Bilancio di previsione 2022-2024.

"Sono molto felice e orgoglioso che per il terzo anno consecutivo da quando sono presidente - dice Scicolone - entro i termini previsti dalla legge. Voglio ringraziare, intanto, il vicepresidente Falco che in questi giorni mi ha sostituito degnamente visto che sono stato fuori sede per questioni di salute, è sempre stato pronto con tutti i consiglieri che hanno avuto bisogno di chiarimenti, la massima assise che ci mette sempre un grande impegno nell'espletare il proprio ruolo ed un grande ringraziamento va all'amministrazione comunale, in particolare, al sindaco Stefano Castellino che ha anche la delega al Bilancio, che ogni anno ci mette sempre nelle condizioni di approvare lo strumento finanziario nei tempi previsti, un grazie anche ai revisori dei conti, ai dirigenti e impiegati comunali. Un lavoro di squadra che ci consente di avere raggiunto questo importante traguardo per la nostra città. Adesso voglio augurare un buon anno a tutta la cittadinanza nella speranza che possa essere sconfitto il Covid che ci ha procurato e continua a procurarci dei grossi problemi".

