Palma di Montechiaro: approvato il Bilancio triennale. E' uno dei primi comuni in Italia

Primo comune in Sicilia ed anche uno dei primi in Italia: il consiglio comunale di Palma di Montechiaro, ha approvato ieri sera, con 13 voti favorevoli, uno contrario e due assenti, il Bilancio di previsione 2023-2025.

"Rappresenta il nuovo record per il comune di Palma di Montechiaro - dice il sindaco Stefano Castellino - Motivo di orgoglio perché c'è un lavoro di squadra, un gruppo di assessori che mi sta sempre vicino, una maggioranza coesa e forte che non fa mai mancare sostegno all'amministrazione, gli uffici che lavorano armoniosamente. Inoltre, c'è una sinergia forte con il presidente del Consiglio, Domenico Scicolone, che ci permette di lavorare al meglio. Lancio un appello ai governi nazionale e regionale ad accendere sempre io riflettori sui comuni. Il caro energia ha messo il bastone tra le ruote agli enti locali, un primo intervento economico c'è stato, ma in attesa che tutto torni alla normalità, occorre che Stato e Regione facciano ancora la loro parte. Il Bilancio di quest'anno supera ancora i cento milioni, una somma molto alta per un comune di 23mila abitanti. La parte del leone viene fatta dagli interventi per le infrastrutture. Il piano triennale non è più un libro dei sogni, ma lo portiamo a compimento come impegno preso con la cittadinanza. Anticipo che a giorni pubblicheremo delle gare d'appalto per oltre otto milioni di euro".

