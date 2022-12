Palma di Montechiaro, Castellino si congratula con Nazareno Di Caro

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino si congratula con il Geometra Nazareno Di Caro per l l'elezione nel direttivo del Collegio dei Geomentri della Provincia di Agrigento.

Il Sindaco coglie l'occasione per ringraziare il Geometra Giuseppe Sambito per il proficuo lavoro svolto nei suoi mandati ed augura un buon lavoro al Geometra Nazareno Di Caro.

Pubblicità

"Con orgoglio Palma di Montechiaro - dice il primo cittadino - è stata e sarà presente nel direttivo del Collegio: la figura del geometra è fondamentale ed è importantissima sia per l'edilizia privata che per la pubblica amministrazione".

Il Sindaco si congratula, altresì con il neo Presidente Sant'Angelo e tutto il direttivo , sicuro degli ottimi risultati che verranno perseguiti e raggiunto.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA