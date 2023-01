Palma di Montechiaro, denunciato 18enne alla guida senza patente

A Palma di Montechiaro è accaduto che un automobilista non ha obbedito all’alt della Polizia. E’ stato inseguito e acciuffato. Lui, 18 anni, al volante di una utilitaria, è risultato essere senza patente perché mai conseguita. E non è la prima volta. E’ stato denunciato a piede libero alla Procura di Agrigento per guida senza patente e resistenza a pubblico ufficiale. E’ stato denunciato anche il padre per incauto affidamento dell’automobile.

