Palma di Montechiaro, festa a sorpresa per il sindaco Stefano Castellino

Non capita in tutti i comuni che nell'occasione del compleanno del sindaco, alla chiusura del municipio, tutti gli impiegati si fermano nell'aula consiliare per una sorta di festa a sorpresa. A Palma di Montechiaro, i 118 dipendenti comunali, hanno voluto festeggiare i 42 anni del primo cittadino, Stefano Castellino, con tanto di torta. A conferma dell'idillio che il sindaco, al suo sesto anno di amministrazione (è stato rieletto il 12 giugno dello scorso anno), è riuscito a creare. Ed i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Oltre nove milioni di euro mandati in gara in questi primi giorni di gennaio, testimoniano il grande lavoro svolto in tandem tra l'amministrazione comunale ed i vari uffici.

Pubblicità

Stefano Castellino si è emozionato per questa sorpresa ed ha voluto ringraziare ad uno ad uno i 118 dipendenti affermando che "grazie al lavoro di squadra continua la crescita della città del Gattopardo che è tornata ad essere cuore pulsante della cultura della provincia agrigentina. La crescita - ha aggiunto il primo cittadino - proseguirà nei prossimi mesi e nei prossimi anni perché con tecnici, funzionari e impiegati così attaccati al lavoro, ulteriori grandi risultati non tarderanno ad arrivare".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA