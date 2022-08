Palma di Montechiaro, finanziato il progetto "Esperienza del cittadino nei servizi pubblici"

"Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici". Finanziato il progetto del Comune di Palma di Montechiaro per 280.932 euro.

Con Decreto del Capo Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato approvato, quindi, il progetto del comune di Palma di Montechiaro relativo alla misura del PNRR. Il progetto, ha superato i controlli di ricevibilità e ammissibilità è stato finanziato.

"Con queste risorse - dice il sindaco Stefano Castellino - viene dato nuovo impulso al processo di trasformazione digitale già avviato da questa Amministrazione Comunale. L’ambizioso progetto finanziato si pone diversi obiettivi in perfetta sintonia sia con le previsioni del PNRR che con quelle dell’Amministrazione. In particolare ci si pone l'obiettivo di miglioramento dei siti comunali. Per quanto riguarda i siti comunali, l’obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini, interfacce coerenti, fruibili e accessibili, secondo il modello di sito comunale, e in conformità con le linee guida emanate ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale e l'obiettivo di miglioramento dei servizi digitali per il cittadino

Per quanto riguarda i servizi digitali per il cittadino, l’obiettivo è di mettere a disposizione dei cittadini una serie di procedure erogate a livello comunale, tramite interfacce coerenti, fruibili e accessibili, con flussi di servizio quanto più uniformi, trasparenti e utente-centrici".

Le attività oggetto del finanziamento dovranno concludersi secondo il seguente cronoprogramma: massimo 9 mesi (270 giorni) per la contrattualizzazione del fornitore dalla data di notifica del decreto di finanziamento e massimo 12 mesi (360 giorni) per la conclusione delle attività, a partire dalla data di contrattualizzazione del fornitore.

"Continua il cammino di crescita della comunità palmese - continua il primo cittadino palmese - Mi preme ringraziare gli uffici comunali che hanno lavorato sodo, in particolare il dottore Zarbo, Pippo Russo e l'ingegnere Gaetano Selvaggio. Palma di Montechiaro va avanti in quel processo di rigenerazione e di rinascimento, verso quel futuro tanto agognato, ma che finalmente intravediamo all'orizzonte".

