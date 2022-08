A Palma di Montechiaro, in contrada “Albanazzi”, nella zona artigianale, ignoti ladri sono entrati furtivamente in un negozio e hanno rubato i soldi in cassa e diversi capi d’abbigliamento. Il titolare, un commerciante di 47 anni, ha sporto denuncia. Il danno è da quantificare. Indagini sono in corso ad opera della Polizia.

