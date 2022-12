Palma di Montechiaro, il Pta è da potenziare. Strappate delle promesse all'Asp

Un punto immediato di primo soccorso a Palma di Montechiaro. Lo ha ribadito il sindaco Stefano Castellino nel corso di un incontro che si è svolto questa mattina nella città del Gattopardo organizzato dal consigliere comunale, Giuseppe D'Orsi che e anche responsabile della segreteria politica del deputato regionale Carmelo Pace che è anche vicepresidente della Commissione Salute all'Ars. Lo stesso deputato agrigentino era presente ai lavori dove è intervenuto anche il Commissario dell'Asp agrigentina, Mario Zappia. Quest'ultimo si è detto disponibile per venire incontro alle esigenze della popolazione palmese con nuovi macchinari per la diagnostica. Anche il vicepresidente della Commissione Salute all'Ars, Carmelo Pace, si è detto pronto a portare avanti la battaglia affinché il Pta palmese non rimanga indietro e possa assicurare un primo intervento in caso di necessità e di venire incontro ai cittadini, non solo palmesi, ma anche quelli dei centri limitrofi, che devono fare degli esami. In questo modo si evita a tanta gente di recarsi fuori città per raggiungere i nosocomi di Agrigento e Canicattì o addirittura le strutture sanitarie di altre provincie siciliane.

