Palma di Montechiaro, in manette due topi d'appartamento

I poliziotti del Commissariato di Palma di Montechiaro e della Squadra Mobile di Agrigento hanno arrestato due palmesi di 22 e 47 anni, P I ed S G M sono le iniziali dei nomi. I due sono stati sorpresi in flagranza di reato di furto a danno dell’abitazione di un’anziana temporaneamente fuori casa. All’autorità giudiziaria risponderanno di, in concorso, tentato furto in abitazione, danneggiamento e porto ingiustificato di oggetti atti allo scasso che sono stati sequestrati. I due sono stati ristretti ai domiciliari.

