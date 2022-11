Palma di Montechiaro, in manette trentasettenne per possesso di droga

A Palma di Montechiaro i Carabinieri hanno arrestato un palmese di 37 anni per detenzione di droga a fine di spaccio. I militari, avvalendosi di un cane antidroga, hanno perquisito la casa di lui, già ristretto agli arresti domiciliari e con soltanto il permesso di uscire per recarsi al lavoro, e hanno trovato e sequestrato 5 grammi di cocaina divisi in 12 involucri in cellophane e pronti per lo spaccio. L’arresto è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, che ha disposto nei confronti del 37enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

