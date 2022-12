A Palma di Montechiaro, in corso Brancatello, ignoti malviventi, approfittando dell’assenza del proprietario di casa, hanno forzato un ingresso, sono entrati dentro l’abitazione, hanno rovistato dappertutto, e hanno rubato gioielli e 2mila euro in contanti. Il derubato, un bracciante agricolo, ha denunciato il furto alla Polizia. Indagini in corso.

