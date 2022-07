Palma di Montechiaro, istituto il bus per la movida in sicurezza

È stato battezzato il bus per la movida in sicurezza. È la novità voluta dal sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, di concerto con l'amministrazione comunale, per consentire ai giovani e alle famiglie tutte di potere trascorrere le serate estive nella località di Marina in tutta sicurezza. Tra l'altro il servizio è gratuito. Sarà in funzione tutti i venerdì, sabato e domenica per tutta la stagione estiva.

"Mi sembra doveroso venire incontro ai miei concittadini - dice il primo cittadino palmese - che intendono raggiungere, giustamente, la zona della movida. In questo modo anche il traffico veicolare sarà limitato. Si parte già da questo fine settimana. Il bus partirà dal centro città ed attraversando Capreria ritornerà in città a fine serata. Ringrazio la società Autolinee Scerra per la collaborazione".

