Palma di Montechiaro, la Giunta delibera la "Giornata dell'Albero di Natale"

La Giunta municipale di Palma di Montechiaro, guidata dal sindaco, Stefano Castellino, ha deliberato la manifestazione "Giornata dell'Albero di Natale" che si svolgerà ogni anno a partire da quello in corso, l'8 dicembre, con inizio alle ore 19, presso l'albero che verrà realizzato al centro della Piazza Provenzani e consistente nell'accensione delle luci che addobbano l'albero da parte della cittadinanza interamente invitata all'evento.

"L'istituzione della manifestazione - dice il primo cittadino - non comporta alcun impegno di spesa per il Comune, mentre per la realizzazione dell'albero di Natale e di quanto necessario all'addobbo dello stesso, si provvederà per ciascun anno secondo quanto stabilito nei programmi adottati all'Amministrazione comunale in carica. Tra gli obiettivi strategici dell'Amministrazione Comunale - continua il sindaco - c'è quello di educare la popolazione al senso di appartenenza alla Comunità locale. Per raggiungere questo obiettivo abbiamo deciso di attivare a sostenere tutte la iniziative di carattere pubblico che consentano di sperimentare, in particolari momenti dell'anno, l'essere parte di una collettività che vive, opera e condivide i particolari momenti legati ad eventi e festività. Naturalmente, tra le solennità più sentite dalla Comunità locale ci sono le festività natalizie, durante le quali la città viene addobbata, oltre che a cura dell'Amministrazione Comunale, anche dai commercianti e dai cittadini che espongono festoni luminosi e quant'altro richiama alla mente il particolare periodo dell'anno. Ecco, spiegati i motivi per cui abbiamo deciso di indire questa Giornata dell'Albero di Natale".



