Palma di Montechiaro, plebiscito per il sindaco uscente Stefano Castellino

Con oltre l'85 per cento di preferenze, le operazioni di spoglio andranno avanti ancora per ore, l'uscente, Stefano Castellino, è stato riconfermato sindaco di Palma di Montechiaro. Un successo netto, a conferma dell'ottimo lavoro svolto in questi ultimi cinque anni con circa 80 milioni di finanziamenti arrivati al Comune che hanno consentito di rendere la città del Gattopardo, nuovamente una città a misura d'uomo. Poche le preferenze dei due sfidanti, Manganella e Morgana. Castellino ha già superato le novemila preferenze

