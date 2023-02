Palma di Montechiaro posticipa il Carnevale

Così come si è verificato a Sciacca ed in altri comuni siciliani e non solo, anche a Palma di Montechiaro, il Carnevale è stato posticipato al prossimo mese di maggio. Lo ha detto il sindaco, Stefano Castellino, che ha comunicato alla cittadinanza che le tradizionali sfilate dei carri allegorici si terranno nei giorni 27,28,29 e 30 maggio prossimi.

"Invito - dice il primo cittadino - i carristi e gli eventuali sponsor a contattare, per manifestare la propria adesione, l'Amministrazione Comunale o l''Associazione Pro Carnival di Gioacchino Cigna, che ringraziamo per la sua preziosissima ed indispensabile collaborazione".

