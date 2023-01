Pubblicata, al comune di Palma di Montechiaro, la gara d'appalto integrato per i lavori di riqualificazione urbana, rigenerazione, rinaturalizzazione, rifunzionalizzazione del Lazzaretto Monte Calvario ed immobile di via Boito. "Il progetto - dice il sindaco Stefano Castellino - finanziato dal Ministero dell'Interno - fondi PNRR, è stato finanziato per un importo di 5 milioni e 499.989 euro.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA