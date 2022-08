Palma di Montechiaro, ricostituita la Nuova Dc

La Democrazia cristiana è stata nuovamente costituita a Palma di Montechiaro. Il tutto grazie al consigliere comunale di maggioranza, Giuseppe D'Orsi, in sintonia con il Commissario regionale del partito, l'ex Presidente della Regione, Totò Cuffaro. Del direttivo, inizialmente, fanno parte: Mariagiusi Cammalleri, Giuseppe Tannorella Casia, Fabrizio Domanti, Rosario Provenzani, Erica Bongiorno, Giuseppe Zarbo, Roberto Manganello, Giorgia Tripoli, Giuseppe Farraguto, Lillo Lauricella (attuale assessore comunale di Palma), Giuseppe Falsone e Alessandro Di Caro.

Tutti sono stati nominati dal nuovo Dirigente provinciale della Democrazia Cristiana, Giuseppe D'Orsi.

"Il partito - dice D'Orsi - verrà presentato subito dopo le vacanze estive in concomitanza della presentazione del libro di Cuffaro proprio a Palma di Montechiaro. In quella occasione sarà presentato il nuovo partito ai palmesi insieme ai componenti. Nasce la Nuova DC a Palma di Montechiaro, ma saremo impegnati in tutti i paesi della provincia per la crescita del nostro simbolo e per riportare la Democrazia nei posti che merita. Presto saremo impegnati nelle competizioni regionali e nazionali e, siamo già al lavoro e non ci faremo trovare impreparati. E' una bella sfida e sono certo che insieme al mio gruppo riusciremo nel nostro intento".

