Palma di Montechiaro, s'inaugura il nuovo Asilo nido comunale

S'inaugura domani a mezzogiorno la nuova sede dell'Asilo Nido Comunale di Palma di Montechiaro.

"Un altro filo con la Storia verrà ricucito - dice il sindaco Stefano Castellino - Il nido d'infanzia è un servizio educativo diurno che il Comune offre ai bambini e alle bambine e alle loro famiglie. Questo servizio è assicurato in forma continuativa attraverso personale qualificato e accoglie i bambini fino a tre anni allo scopo di offrire un luogo di accoglienza, di accudimento e di educazione far crescere il bambino in stato di salute e benessere favorire lo sviluppo delle potenzialità comunicative, relazionali, cognitive e ludiche offrire sostegno alle famiglie nella cura e nel processo educativo dei figli valorizzare le diversità culturali, nel rispetto dell’identità individuale, culturale, religiosa".

Per iscrizione bambini, direttamente online attraverso lo Sportello Telematico del nostro Comune, cliccando il seguente link:

https://sportellotelematico.comune.palmadimontechiaro.ag.it/action%3As_italia%3Aasilo.nido%3Biscrizione ho

