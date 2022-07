Palma di Montechiaro, si mette in sicurezza il quartiere Pietre Cadute

Il Sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, comunica che è stata pubblicata la Gara per l'affidamento dei Servizi d’ingegneria ed architettura per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e CSE in fase di progettazione, Servizi di geologia inerente la progettazione preliminare, definitiva, Direzione lavori e CSE in fase esecutiva relativi all’intervento denominato: “Lavori di messa in sicurezza e consolidamento del quartiere Pietre Cadute a seguito di dissesto idrogeologico Via Monti – Rapisarda – Leopardi e zone limitrofe.

Link gara: https://www.regione.sicilia.it/la-regione-informa/affidamento-servizi-lavori-nel-comune-palma-montechiaro-cod-siag01348

Pubblicità

"Un altro importantissimo passo in avanti - dice Stefano Castellino - per poi bandire la Gara dei Lavori. Ringrazio il Presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci ed il Governo regionale tutto, per la sensibilità mostrata per la mia Palma di Montechiaro e per tutti i Comuni della nostra regione. Un grazie, inoltre, al

Direttore generale del Dipartimento Regionale Protezione Civile, Salvo Cocina, per la sua meritoria costante attività e per la collaborazione istituzionale".

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA