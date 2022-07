Palma di Montechiaro, sistemata la strada che conduce a cala Vicinzina

Cala Vicinzina è una delle spiagge più belle del litorale di Palma di Montechiaro. La strada che conduce in quello che da sempre è considerato una sorta di paradiso terrestre, non era delle migliori e, così il sindaco, Stefano Castellino, ha dato il via ai lavori per rendere l'arteria transitabile. Nel giro di poche ore, anche con l'ausilio di mezzi meccanici, la strada è stata sistemata per la gioia dei tantissimi amanti di questa caletta.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA